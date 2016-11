FOTO in VIDEO: To so posledice, ko strese z magnitudo 7,8

CHRISTCHURCH – Zapisali smo, da je Južni otok Nove Zelandije danes stresel potres z magnitudo 7,8, ki je povzročil predvsem obsežno gmotno škodo in sprožil cunami , pred katerim so prebivalci obalnih območij bežali na varno. Za zdaj o žrtvah ne poročajo.

Potres je imel žarišče kakih 90 kilometrov severno od mesta Christchurch na globini okoli 20 kilometrov. Čutili so ga po vsej državi. Sprva je ameriški seizmološki center USGS magnitudo ocenil na 7,4, kasneje pa je oceno moči potresa povečal na 7,8. Prav tako so popravili oceno globine potresa, ki so jo sprva ocenili na plitkih 10 kilometrov, kar bi lahko povzročilo velikansko škodo na površju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cheers for the concern all, everyone's ok. Here's the kitchen... #eqnz pic.twitter.com/moGd0zTaKj — Richard Bicknell (@dickbicknell) 13 November 2016

Potres je območje stresel ob dve minuti čez polnoč po lokalnem času (ob 12.02 po srednjeevropskem času). Po vsej državi je prekinjena oskrba z elektriko, prav tako pa ne deluje telefonsko omrežje.

Novozelandsko ministrstvo za civilno zaščito je izdalo tudi opozorilo pred cunamijem, popotresnim morskim valom, ki bi lahko ogrožal življenja. Vzhodni del Južnega otoka so zatem dosegli prvi valovi, ki niso bili ravno veliki, a je ministrstvo opozorilo, da bi v naslednjih urah lahko sledili tudi višji in morebiti uničujoči. Prebivalci so se zato pred tem večinoma uspešno umaknili na varno.

6.something magnitude #earthquake did it's damage I'm on the 7th floor! I'm rekt! pic.twitter.com/jjMy7FRo9K — Alysa Jane (@alysajaney) 13 November 2016

Septembra je območje zahodno od Nove Zelandije že stresel potres z magnitudo 7,1, ki je prav tako sprožil manjši cunami, vendar ta večje škode ni povzročil. Območje sicer še vedno tresejo popotresni šoki. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je imel najmočnejši sunek magnitudo 6,2.

Mesto Christchurch je bilo sicer leta 2011 praktično povsem uničeno, ko ga je prizadel potres z magnitudo 6,3. Tedaj je umrlo 185 ljudi, okoli 10.000 stavb pa je bilo porušenih oz. močno poškodovanih.

AFP navaja navedbe prebivalcev Christchurcha, da je tresenje tal trajalo precej dolgo. Potres se je zgodil, ko je večina ljudi spala, o škodi pa poročajo predvsem iz kraja Cheviot in pokrajine Severni Canterbury.

Nova Zelandija sicer leži na meji avstralske in tihomorske tektonske plošče, na t. i. ognjenem obroču, kjer so potresi pogosti. Letno jih na celotnem območju zabeležijo celo do 15.000.

Quake detail New Zeeland. pic.twitter.com/zJ3Fgop8WT — World Nieuws leader (@freenieuws) 13 November 2016