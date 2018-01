FOTO in VIDEO: Sneg ohromil mesto: odpovedani leti in zaprte šole

NEW YORK – Vzhodno obalo ZDA je v četrtek zajelo močno sneženje, ki je ohromilo ulice New Yorka, ustavilo zračni promet in povzročilo poplave v Bostonu. Tam je na tisoče ljudi ostalo brez elektrike, oblasti pa se bojijo, da bi lahko upad temperatur stanje le še poslabšal.

V New Yorku je v četrtek snežilo ves dan, stanje se je izboljšalo v noči na petek. Ulice so bile prekrite z debelo snežno odejo, povprečna dnevna temperatura tam znaša –13 stopinj Celzija. Zaradi vremenskih nevšečnosti so bile zaprte šole, ustavljen pa je bil tudi zračni promet.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo je povedal, da letališči J. F. Kennedy in La Guardia v četrtek nista obratovali, odprli pa so terminale za potnike, ki se na svoja letala niso mogli vkrcati in na letališču čakajo na izboljšanje vremenskih razmer.

Na letališčih Newark v New Jerseyju in Logan v Bostanu je bilo odpovedanih 75 odstotkov poletov.