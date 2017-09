FOTO in VIDEO: Razdejana Hrvaška, ostali brez pitne vode

NIN – Vse od sobote na območju Slovenije in Hrvaške dežuje, naši južni sosedi so jo kot kaže odnesli precej slabše kot Slovenci. Predvsem na zadrskem območju, kot smo poročali, se je zgodila prava apokalipsa .

Vreme se je nekoliko umirilo (fronta se sicer pomika nad Južno Dalmacijo), posledice ostajajo, zato z vsemi napori zdaj rešujejo, kar se rešiti da in seštevajo škodo.

Najhuje v Ninu, na pomoč vojska



Tako je denimo razpokal ninski most, ki povezuje celino z otočkom Nin, tam so ostali tudi brez elektrike in vode. Gasilci so morali reševati ujete ljudi, v določenem trenutku pa so tudi sami ostali ujeti v ujmi, piše HRT. Kot poroča Jutarnji list je v Nin na pomoč priskočila vojska z amfibijskimi vozili, ki se lahko premikajo po vodi.

Takšna količina dežja, kot je padla na območju Zadra v noči na ponedeljek in v ponedeljek, naj ne bi padla v zadnjih šestih mesecih skupaj.



Izčrpavanje vode Na prizadetih območjih - Zadar, Nin, Sukošan, Bibinje, Ugljan, Pašman in del Dugega otoka – so vso noč izčrpavali vodo iz stavb, stanovanj, kleti… Pitne vode praktično ni.