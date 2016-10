FOTO in VIDEO: Novi močni potresi, pouk odpovedan

RIM – Orednjo Italijo je v sredo pozno zvečer stresel nov močan potres z magnitudo 4,6, tretji v nekaj urah. Vsi trije potresi so območje osrednje Italije prizadeli, ko je bilo zunaj že temno. Posnetki prikazujejo, kaj so preživljali prebivalci.

Prvi potres, ki je osrednjo Italijo stresel nekaj po 19. uri, je imel magnitudo 5,4. Ob 21.17 je območje stresel še en močnejši potres, ki je imel magnitudo 5,9. Oba potresa je bilo moč čutiti tudi na ozemlju Slovenije. Tretjič so se tla stresla ob 23.42. Žarišča vseh treh potresov so bila v osrednji Italiji v regiji Marke.

Evakuacija iz bolnišnice

Potresi so v Italiji povzročili precejšnjo paniko, v več mestih, tudi v Rimu, so ljudje stekli na ulice. Številni so v strahu pred novim tresenjem tal na ulicah tudi preživeli noč. Nastala je tudi gmotna škoda. V dolini reke Nera blizu žarišča potresa so razmere kritične. Iz treh bolnišnic v regiji Marke so evakuirali ljudi. O škodi poročajo tudi iz Rima, kjer naj bi zaradi tresenja tal nastale razpoke na več palačah.

V številnih krajih so lokalne oblasti zaradi potresa za danes odpovedale pouk v šolah.