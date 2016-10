FOTO in VIDEO: Nasilje v razvpitem migrantskem centru: kamenjali policiste

CALAIS – V razvpitem francoskem migrantskem taboru na obrobju mesta Calais so policisti včeraj uporabili solzivec in vodne topove, s katerimi so razgnali prepovedani shod približno dvesto migrantov in aktivistov v centru, ki se ga je prijelo tudi ime Džungla.

Migranti so policiste kamenjali, pri čemer so bili trije možje postave lažje poškodovani. Lažje je bil poškodovan tudi fotograf agencije France Presse.

V taboru živi trenutno od sedem do deset tisoč migrantov, ki večinoma želijo čez morje v Veliko Britanijo. Visoki funkcionar regije Pas-de-Calais Etienne Desplanques je dejal, da so policisti s solzivcem in z vodnimi topovi protestnike razgnali ter situacijo obvladali v dvajsetih minutah.

Francoski predsednik Francois Hollande je v ponedeljek dejal, da bi morali biti migrantski tabor porušen do konca leta, migranti pa razseljeni po sprejemnih centrih po vsej državi.