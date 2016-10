FOTO in VIDEO: Napoved se je uresničila, ulice je zalilo, prihaja tudi sneg

ZAGREB – Vremenoslovci so včeraj za jugovzhodni, jugozahodni in osrednji del Slovenije razglasili rumeni alarm zaradi neviht in dežja, pri naših južnih sosedih pa so objavili oranžnega.

Najslabša napoved je bila za Istro, Gorski kotar, Liko, Dalmacijo, kjer napovedujejo obilne padavine, grmenje in močne sunke vetra.

O rumenem opozorilu, ki so ga izdali slovenski meteorologi, smo poročali tukaj

Kot kaže, so se napovedi uresničile, saj so iz mnogih obmorskih mest poročali o obilnem deževju. Fotografije na družabnih omrežjih pa pričajo o tem, da je nekatera mesta zalilo. Najhuje je bilo v Šibeniku in Vodicah, poroča 24sata.

Danes naj bi se razmere umirile. Na Jadranu napovedujejo burjo in umirjen severozahodni veter. Tedenska prognoza pa kaže padavine za ves teden, vse do naslednjega vikenda, ko naj bi ponekod zapadel tudi sneg.