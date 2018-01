FOTO in VIDEO: Letalo zdrsnilo po pečini in skoraj končalo v morju

TRABZON – Turško potniško letalo je v soboto zvečer ob pristanku v Trabzonu zdrsnilo s pristajalne steze na pečino ob letališču in obtičalo le nekaj metrov od morja. Dramatični posnetki prikazujejo, kako letalo družbe Pegasus Airlines visi na pečini zgolj nekaj metrov od Črnega morja. Kolesa so zataknjena v blatu in iz letala vali tudi dim.

Ena od potnic letala, ki je v Ankari vzletelo brez težav, je dejala, da je na letalu izbruhnila panika. Iz letalske družbe so danes sporočili, da med 162 potniki in šestimi člani posadke ni bil poškodovan nobeden. Letališče so za nekaj časa zaprli, davi pa so ga znova odprli.