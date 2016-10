FOTO in VIDEO: Italija v strahu zaradi potresa: tresenje tal že zahtevalo življenje

RIM – Okrog 4000 ljudi je po sredinih potresih v osrednji Italiji drugo noč preživelo v začasnih prenočiščih. Italijanske oblasti so za prebivalce v pokrajini Macerata prenočišča uredile šotorih in športnih dvoranah, 120 ljudi iz kraja Visso pa so namestili v hotele, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V petkovi noči so v Italiji zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov. Najmočnejši je imel magnitudo 3,5, stresel pa je občino Ussita.

Šole v celotni regiji so zaprli do 2. novembra, saj morajo strokovnjaki pregledati stavbe in preveriti njihovo varnost.

Vlada v Rimu je za prizadeta območja namenila 40 milijonov evrov nujne pomoči.

Italijo so v sredo stresli potresi z magnitudo od 5,4 do 5,9, ki so v osrednji Italiji povzročili znatno gmotno škodo. Potresne sunke je bilo moč čutiti tudi na ozemlju Slovenije.

Tresenje tal je sicer posredno zahtevalo eno smrtno žrtev. V kraju Tolentino je umrl 73-letni moški, ki je med potresom doživel srčni napad.