FOTO in VIDEO: Ima Hillary res dvojnico?

NEW YORK – Hillary Clinton je napovedala, da se bo z jutrišnjim dnem vrnila in nadaljevala predvolilno kampanjo, ki jo je prekinila zaradi pljučnice. Čeprav je Clintonovi v bran in podporo stopil tudi Barack Obama, mnogi vseeno dvomijo, da je dovolj zdrava, da prevzame najbolj stresno službo na svetu.

Po objavi posnetkov, ko se je pred dnevi Hillary med hojo k avtu skoraj zgrudila, so se zdaj pojavili novi. Tokrat na fotografijah primerjajo Hillary, preden je odšla v hotel na počitek, in potem, ko je prišla pred hotel in pomahala radovednežem.

Če pogledamo podrobno, sta si osebi na fotografijah tako različni, da ni nič čudnega, da so se pojavila namigovanja, da ima Hillary dvojnico. Prava Hillary naj bi imela konico nosu obrnjeno navzgor, pri njeni dvojnici pa naj bi bila navzdol. Prav tako nekateri menijo, da je njena domnevna dvojnica vitkejša.

BREAKING! SOURCES TELLING ME THAT A BODY-DOUBLE WAS USED WHEN HILLARY "LEFT" CHELSEAS APART. pic.twitter.com/eYxv6vqLaw https://t.co/cwStJA6Z1d — Watch 'Clinton Cash' (@BeSafe2017) September 12, 2016