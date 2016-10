FOTO in VIDEO: Huda ura: toča klestila in razbijala avtomobile

BLOEMFONTEIN – Južnoafriško mesto Bloemfontein je prizadelo silovito neurje s točo, ki je razbijala avtomobile, strehe, okna in presenetila prebivalce. Toča je udarila v četrtek popoldne, neurje pa je povzročilo pravo opustošenje in prometni kaos, saj so avtomobili obtičali na poplavljenih cestah.

Kljub temu so številni prebivalci veseli, saj to območje pesti huda suša. Na spletnih omrežjih so se hitro pojavile fotografije, ki razkrivajo, da je bilo neurje vse prej kot nedolžno.