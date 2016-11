FOTO in VIDEO: Apokalipsa po smrtonosnem potresu in strah pred cunamijem

WELLINGTON – Silovit potres z magnitudo med 7,5 in 7,8 stopnje po Richterjevi lestvici je opustošil Novo Zelandijo. Potresu je sledil še močan popotresni sunek. Pri tem sta umrla najmanj dva človeka, ceste so skoraj neprehodne, evakuiranim prebivalcem pa grozijo še plazovi in celo cunami, je poročal CNN.

»To je popolno uničenje ... Ne vem ... Potrebni bodo meseci in meseci dela,« je izjavil novozelandski premier John Key. Oblasti ocenjujejo, da bo za sanacijo potrebnih več milijard dolarjev. Izdali so tudi opozorilo zaradi nevarnosti cunamija, zato se je več ljudi zateklo na više ležeča območja.

Grozljive posledice potresa si oglejte na spodnjih posnetkih in v fotogaleriji.