FOTO: Vida, ki je snela hidžab, izginila. So jo pretepli ali celo ubili?

TEHERAN – V začetku leta je po svetu zakrožila fotografija ženske, ki je v Iranu na protestih proti islamskemu režimu snela svoj hidžab, ga obesila na palico in z njim mahala kot z zastavo. Obraz ženske, ki je postal simbol upora, je zdaj dobil tudi identiteto. Na twitterju je iranski aktivist Armin Navabi razkril, da gre ta 31-letno Vido Mohamed, mater 19-mesečnega otroka.



Vida se je na protestih povzpela na nekakšen podest, kjer je ponosno in mirno protestirala, a je bila zaradi tega dejanja že kaznovana. Kot pravi Navabi, so jo iranske oblasti, ker je v javnosti snela hidžab, aretirale. Primer odmeva po vsem svetu, odzval se je tudi Amnesty international, ki je pozval k njeni izpustitvi. Družina in njeni podporniki so v skrbeh, saj so od protesta in njene aretacije minili že trije tedni. Mesto, kjer je Vida stala in protestirala so prekrili s cvetjem.



Iranska aktivistka za žensko pravo Darija Safai je opozorila na nevarnost, ki preti Vidi. »V zadnjih nekaj tednih je bilo v iranskih zaporih ubitih vsaj pet oseb. Iranska odvetnica Nasrin Sotudeh pa je na facebooku pred štirimi dnevi zapisala, da je bila Vida prijeta, izpuščena in znova prijeta. Ker je na javnem mestu snela hidžab, ji grozita dva meseca zapora, a moralna policija (Gašt e Eršad) gre mnogokrat korak dlje pri kaznovanju 'nemoralnih' žena, odpelje jih v svoje prostore in jih pretepe. Ta kazen je pogosto težja in hujša od tiste, ki jo določijo druge redne pravne institucije.

Girl who protested compulsory hijab in #Iran identified as 31-yr-old #VidaMovahed mother of 19-month-old baby arrested after taking off #hijab in public.

Amnesty International calls for her release: https://t.co/SJTcEnAhCm

#where_is_she #تظاهرات_سراسری #ویدا_موحد #قیام_بهمن pic.twitter.com/kf97tHmf3S

— Armin Navabi (@ArminNavabi) January 25, 2018

BBC Persia has confirmed that the woman waving her white hijab, who became a symbol of the Iranian resistance, has been arrested by authorities. She has a 20-month-old child and her fate is unknown. #Where_Is_She https://t.co/puNpBNY92V pic.twitter.com/xFs85faL0h — Julie Lenarz (@MsJulieLenarz) January 24, 2018