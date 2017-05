FOTO: V večini Francije so se volišča zaprla

PARIZ – V Franciji so se ob 19. uri zaprla volišča v večini krajev, razen v večjih mestih. Tam bodo odprta do 20. ure, tedaj pa je pričakovati tudi objavo izidov vzporednih volitev. Belgijski mediji, za katere volilni molk ne velja, medtem navajajo izide anket, po katerih je s 60 do 64 odstotki zmagal sredinski Emmanuel Macron.

V Franciji do zaprtja vseh volišč, torej do 20. ure, velja volilni molk. Šele malo po 20. uri bodo francoski mediji objavili izide vzporednih volitev, ki so se v prvem krogu predsedniških volitev 23. aprila izkazali za zelo natančne.

Nekateri belgijski mediji so medtem objavili izide današnjih anket, ki neodvisnemu kandidatu Macronu pripisujejo med 60 in 64 odstotki glasov in tako gladko zmago nad kandidatko skrajne desnice Marine Le Pen. Gre sicer za ankete in ne za izide vzporednih volitev. Ankete so bile opravljene danes, ni pa znano, kdo jih je izvedel in kakšen je bil vzorec.

Danes se sicer obeta razmeroma majhna volilna udeležba. Do 17. ure se je volitev udeležilo 65,3 odstotka volivcev, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. V drugem krogu volitev pred petimi leti je udeležba znašala 71,96 odstotka. Gre tudi za najmanjšo volilno udeležbo do 17. ure od leta 1981.