FOTO: V kitu našli 30 vrečk

BERGEN – Preteklo soboto so bili prebivalci majhnega norveškega otočka Sotra v bližini mesta Bergen priča reševalni akciji in zelo žalostnemu koncu velikanskega kita. Pozneje se je izkazalo, da je umrl zato, ker je imel v želodcu več kot 30 PVC-vrečk, kar je povsem ustavilo njegovo prebavo.



Okoli poldneva so ribiči v enem od zalivov opazili šestmetrsko žival iz vrste Cuvierov kljunasti kit, ki odrasla tehta dve toni. Bila je povsem nemočna, negibna in zmedena. Najprej so jo sami poskušali spraviti v globlje vode, kjer se najbolje počuti, a niso bili uspešni. Kit je nepremično lebdel v vodi. Na pomoč so poklicali druge ribiče, gasilce, veterinarje in okoljevarstvenike iz Društva za zaščito divjih živali, vendar ubogi živali ni bilo več pomoči, zato so jo evtanazirali.



Ko so kita privlekli do obale, so ga prevzeli znanstveniki z bergenske univerze in na njem opravili avtopsijo. Ugotovili so žalostno dejstvo, da je razlog za smrt ogromno plastike, ki se je nabrala v njenem želodcu. Terje Lislevand z bergenske univerze je povedal, da v velikanskem želodcu sploh ni bilo prostora za kaj drugega. Odkrili so le nekaj ribjih in lignjevih glav in našteli kar 30 pisanih plastičnih nakupovalnih vrečk. »Ker kitova prebavila ne prebavijo plastičnih vrečk, so ostale v želodcu. Zato ni mogel jesti druge hrane in je počasi shiral. Zelo mogoče je, da so prišle v njegov želodec zato, ker jih je zamenjal z ribami ali lignji, s katerimi se sicer prehranjuje,« je razložil Lislevand.



Kot kažejo najnovejše okoljevarstvene študije, morja in oceane vedno bolj ogroža odpadna plastika. Medtem ko je odlaganje odpadkov na kopnem vsaj nekako regulirano, za morja to ne velja. Poleg tega se pridelava plastičnih izdelkov samo še povečuje. Tako je s 15 milijonov ton v letu 1964 proizvodnja narasla na kar 311 milijonov ton! Od tega jih kar 115 milijonov ton konča v vodah. Kot so na Svetovnem ekonomskem forumu oktobra 2016 opozorili znanstveniki, bo do leta 2050 v morjih in oceanih več plastike kot rib.