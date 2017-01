FOTO: V hotelu pod plazom našli šest preživelih

RIM – Reševalci so v hotelu v osrednji Italiji, ki ga je v sredo zasul snežni plaz, našli šest preživelih. Vsi so še pod ruševinami in snegom, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Gasilci so že večkrat spregovorili z njimi, prvič malo po 11. uri danes.

Reševalci so ponoči nadaljevali iskanje preživelih. Sprva so bili že precej brez upanja, da bodo našli preživele, saj ni bilo nobenega znaka življenja. Približno 35 ljudi je ostalo ujetih v hotelu, ki ga je uničil snežni plaz. Med njimi naj bi bilo tudi več otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju medijev so v četrtek reševalci našli štiri trupla, vendar je kasneje civilna zaščita potrdila le dve mrtvi osebi. Najmanj dva človeka pa sta bila v avtomobilu zunaj hotela, oba sta preživela.

Plaz se je v sredo sprožil v kraju Farindola sredi Abrucev v osrednji Italiji, le 45 kilometrov od obale Jadranskega morja. Oblasti domnevajo, da je nastal zaradi niza potresov. Smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso je popolnoma uničen in povsem zasut s snegom. Prvi reševalci so ga zaradi močnega sneženja dosegli šele v četrtek zjutraj.