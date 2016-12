FOTO: Ultrazvok razkril hudo napako

MIAMI – Po rednem ultrazvoku v 17. tednu nosečnosti so se nad Tammy Gonzales zgrnili črni oblaki. Na sliki je bilo namreč videti, da je ob ustnicah otroka skoraj za glavo velika okrogla tvorba. Kaj hitro so zdravniki sklenili, da gre za tumor, in ji priporočili, naj splavi, saj glede na hitro rast tumorja lahko umre tudi sama.

Gonzalesova pa je začela iskati možnost operacije zarodka, medtem ko je še v njej. Pri svoji ginekologinji je dobila kontakt zdravnika Rubena Quintera, ki je pionir tovrstne medicine. Še pred posegom jo je seznanil s tveganjem in ji tudi pojasnil, da se takšna operacija še nikoli ni izvedla. Gonzalesove to ni ustavilo. Imela je upanje in vero v božjo pomoč. S pomočjo male zareze (med posegom je bila budna) so vstopili v maternico in uspešno ločili tvorbo od ploda. Ko je zagledala, kako se tvorba oddaljuje od še nerojenega otroka, ji je odleglo.

Pet mesecev kasneje se je rodila Leyna, popolnoma zdrava, o tumorju pa priča majhna brazgotinica na njenih ustnicah.