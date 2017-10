FOTO: Ulice Katalonije napolnili nasprotniki neodvisnosti

BARCELONA – Na protestnem shodu proti neodvisnosti Katalonije v Barceloni se je po navedbah organizatorjev zbralo več kot milijon ljudi. Mestna policija medtem navaja, da jih je prišlo 350.000. Nasprotniki neodvisnosti zahtevajo tudi zapor za katalonskega premierja Carlesa Puidgemonta. Shod je podprl tudi španski premier Mariano Rajoy.

Na protest so z avtobusi in vlaki prišli tudi številni ljudje iz drugih delov Španije. Protestniki so nosili španske, katalonske in evropske zastave ter vzklikali »živela Španija« in »Jaz sem Španec!«

Danes so tako Katalonci, ki nasprotujejo neodvisnosti in so se poimenovali »tiha večina«, prekinili svoj molk in se odpravili na ulice. »Morda smo bili predolgo tiho,« je dejal 44-letni udeleženec protesta Alejandro Marcos. »Zdi se, da tisti, ki je glasnejši, premaga argumente. Zato moramo povzdigniti glas ter jasno in glasno povedati, da ne želimo neodvisnosti,« je še povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Nekateri protestniki so pozvali tudi, naj katalonskega premierja zaprejo zaradi izvedbe nezakonitega referenduma, na katerem so sicer volivci ob 43-odstotni udeležbi z 90-odstotno večino podprli samostojnost Katalonije.

Na Twitterju je protestni shod podprl tudi španski premier. »Nazaj k razumu v obrambo demokracije, ustave in svobode. Obvarovali bomo enotnost Španije, niste sami,« je zapisal.



Nagovor Nobelovca

Protestnike je nagovoril tudi špansko-perujski pisatelj in prejemnik Nobelove nagrade za literaturo Mario Vargas Llosa, ki je dejal, »da zarota zagovornikov neodvisnosti ne bo uničila španske demokracije«. »Treba bo veliko več kot zarota pučistov (...) za uničenje tistega, kar se je gradilo 500 let, ne bomo jim dovolili," je še povedal. "Tu so združeni miroljubni državljani, ki verjamejo v skupno življenje in svobodo. Zagovornikom neodvisnosti, ki so v manjšini, bomo pokazali, da je Španija moderna država,« je poudaril po navedbah AFP. »Želimo, da Katalonija znova postane kulturna prestolnica Španije, kot je bila takrat, ko sem prišel živet sem,« je še povedal 81-letni romanopisec.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je objavil konservativni časnik La Razon, sicer kaže, da neodvisnosti najbogatejše španske pokrajine nasprotuje 79,4 odstotka Špancev in 58,9 odstotka Kataloncev, navaja dpa.