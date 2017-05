FOTO: Trump odpustil šefa FBI

WASHINGTON – Bela hiša je sporočila, da je predsednik Donald Trump obvestil direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI Jamesa Comeyja o odstranitvi s položaja. Trump je to odločitev sprejel na priporočilo pravosodnega ministra ZDA Jeffa Sessionsa in njegovega namestnika Roda Rosensteina.

»FBI je ena najbolj cenjenih in spoštovanih ustanov naše države in danes je nov začetek za kronski dragulj policije. Iskanje novega direktorja FBI se začenja nemudoma,« je sporočila Bela hiša, še preden so informacije o tem ušle v medije.

Comey je v sredo izgubil vso zaupanje demokratov ne glede na to, da vodi preiskavo o morebitnem ruskem vpletanju v ameriške volitve na strani republikanca Trumpa. Na dan je prišlo, da je zavajal javnost glede nekaterih podrobnosti okrog preiskave elektronske pošte Hillary Clinton.

Kljub temu je vodja senatnih demokratov Charles Schummer kmalu za novico o Comeyjevi odstranitvi s položaja nemudoma zahteval imenovanje posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v volitve, ker bo sicer javnost upravičeno sumila, da je presenetljiva odstranitev Comeyja s položaja poskus prikrivanja resnice.