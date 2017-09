FOTO: Terorizem: V Moskvi evakuirali 20 000 ljudi

MOSKVA – Zaradi groženj z bombnim napadaom so v ruski prestolnici evakuirali več kot 20 000 ljudi. Izpraznili so postajališča, izobraževalne ustanove in nakupovalna središča. Policisti na dvajsetih lokacija preiskujejo izpranjene stavbe.

Grožnje o več napadih naj bi bile oblastem sporočene skoraj sočasno. Kljub temu, da gre lahko za telefonski terorizem, je grožnje potrebno temeljito preučiti.

Sicer ni prvič, da je Moskva tarča klicev o bombnih napadih, ki se izkažejo za potegavščino. Prejšni teden naj bi evakuirali 45 000 ljudi, zaradi klicev, ki so prihajali iz Ukrajine.

V Rusiji tistim, ki oblastem sporočajo lažne grožnje o terorističnih napadih, grozi do pet let zapora. Po drugi strani pa oblasti "šaljivce" le redko izsledijo in ujamejo, poroča 24ur.