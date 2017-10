FOTO: Svetovljanska in priljubljena Barcelona obstala

BARCELONA – V Kataloniji protestirajo proti policijskemu nasilju na nedeljskem referendumu s cestnimi blokadami, shodi in splošno stavko. Po navedbah katalonskih prometnih organov so zaradi 24 različnih protestov blokirane številne ceste in avtoceste in nastajajo kolone, dolge do 10 kilometrov. V Barceloni naj bi stavka javnega prometa trajala skoraj ves dan. V znak podpore splošni stavki je trening odpovedal tudi nogometni klub Barcelona.



Glavni so sindikati

Med glavnimi pobudniki splošne stavke zaradi hudih kršitev pravic in svoboščin so glavna sindikata UGT in CCOO ter vplivna neodvisnosti naklonjena civilnodružbena organizacija Katalonska narodna skupščina (ANC). Na nedeljskem referendumu je za neodvisnost Katalonije glasovalo 90 odstotkov volivcev, a glasovanja, ki ga je zasenčilo policijsko nasilje, se je udeležilo le 42,3 odstotka volilnih upravičencev. Vodja katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je zatrdil, da so rezultati glasovanja zavezujoči, o morebitni razglasitvi neodvisnosti pa bo odločil katalonski regionalni parlament.



Kršitev zakonodaje?

Španski premier Mariano Rajoy na drugi strani vztraja, da v nedeljo v Kataloniji ni bilo referenduma in da so s tem, ko so ga preprečili, ubranili pravno državo. Krivdo za dogajanje v Kataloniji je pripisal katalonski vladi, ki je po njegovem prekršila zakonodajo.

V nasilnem poskusu policije, da bi ljudem preprečili glasovanje, je bilo po podatkih katalonskih oblasti ranjenih 893 ljudi, med njimi dva huje. Ponekod je policija uporabila gumijevke in gumijaste naboje, da bi ljudi spravila z volišč in zasegla volilne skrinjice. Med izgredi je bilo ranjenih tudi 431 policistov.