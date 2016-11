FOTO: Stresel jih je močan popotresni sunek, jez je popustil

WELLINGTON – Novo Zelandijo je po nedeljskem potresu z magnitudo 7,5 danes stresel močan popotresni sunek z magnitudo 6,3, poročajo tuje tiskovne agencije. Novozelandske oblasti medtem ocenjujejo škodo po nedeljskem potresu.

Po podatkih seizmološke agencije GeoNet so se tla vnovič stresla danes ob 13.34 po krajevnem času. Žarišče je bilo tako kot pri nedeljskem potresu kakih 90 kilometrov severno od mesta Christchurch, na globini 35 kilometrov pod zemeljskim površjem. Žarišče nedeljskega potresa je bilo na globini 20 kilometrov.

Nedeljski potres je povzročil predvsem obsežno gmotno škodo in sprožil cunami, pred katerim so prebivalci obalnih območij bežali na varno. Po dozdajšnjih podatkih je potres zahteval dve smrtni žrtvi, število pa bi lahko še naraslo. Opozorilo pred cunamijem so že umaknili.

Oblasti medtem ocenjujejo škodo po potresu in so že objavile prve posnetke. Na fotografijah železnice je med drugim videti progo, ki je zaradi potresa uničena.

Odrezani od sveta

Več krajev blizu žarišča nedeljskega potresa je zaradi zemeljskih plazov in globokih razpok v cestah odrezanih od sveta. Na reki Clarence pa je popustil jez, zato so oblasti pozvale prebivalce ob reki, naj se nemudoma umaknejo na više ležeča območja.

Med Severnim in Južnim otokom so prekinjene trajektne povezave, ker oblasti še preverjajo škodo na trajektnih terminalih.

Precejšnjo škodo je potres povzročil tudi na stanovanjskih stavbah, med drugim tudi v prestolnici Wellington, kjer so popokale številne okenske šipe. Mestne oblasti so zato pozvale ljudi, naj zaradi razbitega stekla do nadaljnjega ne hodijo v mestno središče. Novozelandski premier John Key pa je na spletu objavil videoposnetek stanja v svoji pisarni in zapisal, da gre za razdejanje.

Premier je poudaril, da je za številnimi prebivalci grozna noč, in napovedal, da bo verjetno trajalo nekaj časa, preden bodo lahko ocenili vso škodo.

Nova Zelandija sicer leži na meji avstralske in tihomorske tektonske plošče, na t. i. ognjenem obroču, kjer so potresi pogosti. Letno jih na celotnem območju zabeležijo celo do 15.000. Med hujšimi je bil potres z magnitudo 6,3 leta 2011, ki je skoraj povsem uničil mesto Christchurch. Tedaj je umrlo 185 ljudi, okoli 10.000 stavb pa je bilo porušenih oziroma močno poškodovanih.