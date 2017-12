FOTO: Štirje otroci čakali Božička, dočakali ognjeno ujmo

VELIKI OREHEK – Ko človek prebere notico uprave za zaščito in reševanje o požaru v Velikem Orehku v občini Novo mesto, ki je do konca uničil skedenj in z njim 50 kubičnih metrov krme, pomisli, samo da ni bil nihče poškodovan. A ne glede na to, da so jo prebivalci hiše v bližini odnesli brez poškodb, je dejstvo, da božični večer ni bil prav nič idiličen.

Štiri otroke v starosti od osem do 14 let je namesto Božička namreč presenetil uničujoč ogenj. »Bili so povsem šokirani, spat smo jih peljali k bratu Janezu,« je še dan po dogodku pod močnim vtisom Marija Mežnar.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na božični večer ob 17.37 v Velikem Orehku zagorel gospodarski objekt velikosti 19 x 6 metrov: »Gasilci GRC Novo mesto, PGD Stopiče, Stranska vas, Podgrad-Mehovo, Lakovnice, Dolž, Mali Podljuben in Uršna sela so požar pogasili in odstranili okoli 50 kubičnih metrov uničene krme. Ostrešje in leseni del objekta sta uničena. Gasilci PGD Stopiče so ostali na požarni straži do jutranjih ur.« Zogleneli ostanki skednja tik na ovinku v Velikem Orehku ob čudoviti sončni svetlobi ne kažejo praznične podobe.

