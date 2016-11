LJUBLJANA – Nebo je ponoči razsvetljevala superluna. Seveda če je niso prekrili oblaki. Tisti, ki so jo imeli možnost videti, so bili navdušeni. Bila je namreč 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša. Seveda je to posledica tega, da je bila našemu modremu planetu najbliže v zadnjih 69 letih.

Naslednja superluna bo 25. novembra 2034.