FOTO: So to ženske, ki jim zaupa Donald Trump?

WASHINGTON – Ameriška in svetovna javnost je v nestrpnem pričakovanju razkritja ekipe, ki jo bo v Belo hišo popeljal Donald Trump. Med potencialnimi kandidati, ki bi lahko zasedli mesto v njegovi administraciji, je veliko imen, a med vsemi je malo žensk.

In kdo so te ženske?

Prva je Laure Ingraham, ki se omenja v povezavi s sektorjem za medije. To je 53-letna radijska voditeljica, pisateljica in politična komentatorka. Ima celo svoj šov The Laura Ingraham Show. Je tudi voditeljica na televizijski mreži Fox News in sodeluje v oddaji na ABC News.

Linda McMahon bi lahko zasedla položaj ministrice za trgovino. Je 68-letna podjetnica in bivša republikanska kandidatka. Z možem sta majhno podjetje spremenila v pravo multinacionalko. Skupaj sta prava rokoborska magnata, saj sta prav na teh temeljih osnovala tudi svoje podjetje World Wrestling Entertainment, Inc.

Michelle Rhee in Eva Moskowitz se omenjata v povezavi z ministrstvom za izobraževanje. Prva je 46-letna pedagoginja, ki zagovarja reformo izobraževalnega sektorja, druga pa je ustanoviteljica in direktorica šol Success Academy Charter Schools.

Kellyanne Conway naj bi postala Trumpova svetovalka, v svoj kabinet pa naj bi vzel tudi mlado Hope Hicks. Kellyanne je 49-letna strateginja in politična menedžerka, ki je vodila Trumpovo kampanjo, z njegovo zmago pa je postala prva ženska v zgodovini ZDA, ki je tako uspešno vodila volilno kampanjo. Hope pa je komaj 27-letna predstavnica za stike z javnostjo, ki je že v času kampanje delala v Trumpovi ekipi. Leta 2012 je kariero začela pri Ivanki Tramp in se avgusta 2014 pridružila Trumpovi organizaciji.