FOTO: To so smrti, ob katerih je svet onemel v letu 2017

Pravnomočno obsojeni vojni zločinec Slobodan Praljak je med branjem sodbe na sodišču v Haagu pred kamerami spil strup in zatem umrl. Foto: Reuters

Pri 56 letih je umrla Erin Moran, znana po vlogi Joanie Cunningham iz priljubljene serije Srečni dnevi (Happy Days). Avtopsija je pokazala, da bil krivec rak grla, ni jih bilo malo, ki so menili, da je nekdanja najstniška zvezdnica vzela prevelik odmerek mamil. Foto: twitter

V 92. letu starosti je mirno na svojem domu umrl ustanovitelj kultne revije Playboy Hugh Hefner. Njegovo zdravstveno stanje je bilo krhko že zadnjih nekaj let. Hef si je že leta 2009 kupil grob, ki leži ob grobu igralke Marilyn Monroe. Foto: twitter

Poslovili smo se od televizijska ikona Mary Tyler Moore, ki je Ameriko očarala s komično nadarjenostjo in karizmo v svojem zelo uspešnem šovu v 70. letih. Umrla v bolnišnici v Connecticutu, stara je bila 80 let. Foto: twitter

V 91. letu starosti je na svojem domu preminil legendarni ameriški glasbeniki in tekstopisec Chuck Berry, ki mu nekateri pravijo kar oče rock'n'rolla. Foto: twitter

Umrl je britanski igralec Roger Moore, ki je znan po svoji vlogi Jamesa Bonda. Novico o smrti 89-letnega igralca, ki je večkrat stopil v čevlje slavnega agenta 007, je sporočila njegova družina, ki je povedala, da je zvezdnik umrl po kratki, a zelo pogumni bitki z rakom. Foto: twitter

Po kratkem boju z levkemijo je umrl igralec Adam West, čigar kariero je do zadnjega dne zaznamovala kultna ekranizacija Batmana iz šestdesetih. Star je bil 88 let Foto: twitter

Pevca zasedbe Linkin Park, 41-letnega Chesterja Benningtona so našli mrtvega na njegovem domu. Sodil si je sam. Bil je dober prijatelj glasbenika Chrisa Cornella, ki se je poslovil maja letos. Tudi on si je sodil sam. Foto: twitter

Jerry Lewis, situacijski komik, ki je svoj pečat v popularni kulturi pustil tako s svojim občutkom za komedijo kot z videzom - izstopal je predvsem s poudarjeno obrazno mimiko - je umrl v 92. letu starosti. Slovo je bilo spokojno, doma v krogu družine. Foto: twitter

V 76. letu starosti je umrla Christine Keeler, nekdanja manekenka in plesalka, ki se je na vrhuncu hladne vojne znašla na prvih straneh časopisov zaradi hkratnega razmerja z britanskim ministrom in sovjetskim diplomatom. Po aferi se je umaknila iz javnosti. Foto: twitter

Legendarna češka teniška igralka Jana Novotna je po dolgi in težki bitki z rakom umrla v 50. letu starosti. Največji uspeh v karieri dosegla leta 1998, z zmago v finalu Wimbledona in pri 29 letih in 9 mesecih postala najstarejša igralka, ki ji je prvič uspelo osvojiti turnir za grand slam med posameznicami. Foto: twitter

Že nekaj časa se je Charlie Murphy (57), brat še slavnejšega Eddieja (56), boril z levkemijo, letos pa ga je neizprosna bolezen premagala. Foto: wikipedia.org

Umrl je DJ in producent Robert Miles, ki je sredi 90. let zaslovel s pesmijo Children. Z njo je posegel po prvih mestih lestvic v več kot 12 državah po vsem svetu. Po krajši bolezni je umrl na Ibizi, star je bil 47 let. Foto: twitter

Umrl je rockerski velikan Tom Petty, star 66 let. Svoje ime je na svetovni glasbeni zemljevid zapisal v sedemdesetih letih s skupino Tom Petty and the Heartbreakers. Foto: twitter

V 88. letu starosti je na svojem domu v Ludwigshafnu umrl nekdanji nemški kancler Helmut Kohl. Nekdanji nemški kancler je bil tudi eden največjih zagovornikov samostojnosti Slovenije. Nemčija je namreč kot prva država EU priznala samostojnost naše države. Kohl je za te zasluge prejel tudi red za izredne zasluge Republike Slovenije. Foto: twitter

Poslovili smo se od legendarnega boksarja, ki je umrl v starosti 95 let. Njegova življenska zgodba je služila za navdih za klasiko Pobesneli bik, boksarski film Martina Scorseseja iz leta 1980, v katerem je glavno vlogo odigral odlični Robert DeNiro. Foto: twitter

V zaporu v okrožni bolnišnici v Kernu v Kaliforniji je umrl je Charles Manson, eden najzloglasnejših množičnih morilcev. Vodja kulta, katerega privrženci so leta 1969 izvedli vrsto grozljivih umorov, ki so šokirali Ameriko. Najbolj znana žrtev je bila visokonoseča hollywoodska igralska Sharon Tate, žena režiserja Romana Polanskega (na fotografiji spodaj), ki so jo zabodli v njenem domu. Foto: twitter

Nekdanji prvak MotoGP Nick Hayden je zaradi hudih poškodb, ki so bile posledica prometne nesreče, umrl v bolničnici. Foto: twitter

V starosti 81. let se je poslovil Ljubiša Samardžić, legendarni Smoki, ki je pustil velik pečat v jugoslovanskem filmu. Foto: twitter