FOTO: To so fotografije, zaradi katerih se smejejo Pahorjevi kolegici

WELLINGTON – Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović gre po stopinjah slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Tudi sama objavlja fotografije z raznih dogodkov, (Mimogrede, se še spomnite Pahorjeve ograje, ki je bila pravi hit med Slovenci? ), včasih pa se zgodi, da zaradi njih postane tarča posmeha.

Tokrat so se je lotili zaradi obiska Nove Zelandije in vasice Hobbiton, od koder prihajajo izmišljena bitja hobiti (te je bilo mogoče gledati v Gospodarju prstanov). Tudi sama je pokukala v hiško in iz nje. Ob tej priložnosti so nastale fotografije, ki jih objavljamo v galeriji. Javnost jih je nemudoma pograbila in jim nekaj dodala ...