FOTO: Smrt Tilikuma, morilske orke

Iz vodnega parka SeaWorld v San Diegu so sporočili, da predstav z orkami ne bo več: bazen bodo prenovili, nov šov pa predstavili poleti. No, trenerji bodo še delali z njimi in tudi obiskovalci bodo lahko še vedno videli, kako visoko skačejo iz vode, je povedal Al Garver, nekdanji trener ork. »Ljudem hočemo prikazati vedenje kitov in njihove sposobnosti.« Pod pritiskom aktivistov in tudi zaradi upada zanimanja za nastope je park že lani sporočil, da ukinja predstave in tudi program razmnoževanja. V parku je sicer 11 teh živali, stare so od dveh do 52 let.



Najbolj znani je bil Tilikum, ki naj bi se skotil v vodah okoli Islandije, v vodni park pa prišel leta 1991. Kit, star naj bi bil 36 let, je konec tedna poginil, iz SeaWorlda so sporočili, da je imel precejšnje zdravstvene težave, izpostavili so dolgotrajno in zapleteno vnetje pljuč.



Orka Tilikum, samec, je bil glavni junak dokumentarnega filma Blackfish iz leta 2013, ki je prispeval k spremembi mišljenja javnosti glede življenja kitov ubijalcev v ujetništvu – namigovali so na to, da so v ujetništvu agresivnejši, niso zadovoljni, trenerji pa da niso varni –, v medije pa je prišel že leta 2010, ko je ubil svojo trenerko Dawn Brancheau: zgodilo se je med predstavo, ko jo je sredi nastopa zgrabil za lase, ki si jih je spela v čop, jo nekajkrat udaril in ji ni dovolil izplavati, tako da je utonila v bazenu pred več tisoč gledalci. To sicer ni bila prva smrt, ki jo je zakrivil Tilikum: bil naj bi eden od treh ork, ki so obveljali za odgovorne za smrt trenerja leta 1991 v Kanadi. Tilikum je bil sicer najplodnejši v vodnem parku; čeprav obstaja možnost, da je agresivno vedenje dedno, so mu dovolili razmnoževanje, ima kar 14 potomcev.