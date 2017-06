FOTO: Slavnostno, a brez pretiranega slavja na britanskem dvoru

91 LET

LONDON – Britanska kraljica Elizabeta II. praznuje 91. rojstni dan, a tokrat ne z nasmeškom na obrazu. Razlog za to so nedavni požar v londonski stolpnici in teroristična napada, ki sta se zgodila v zadnjih tednih.

Država je v zadnjih mesecih doživela strašnih tragedij, je na dan, ki je tradicionalno namenjen praznovanju, sporočila britanska kraljica Elizabeta II. in pripomnila, da se je letos žalosti težko povsem izogniti.

Tako je bila parada pred kraljevo palačo v znamenju žalovanja, na balkonu Kensingtonske palače pa se je zbrala celotna kraljeva družina. Kraljica je na prestolu že 65 let, kar je tudi najdaljša vladavina v britanski zgodovini. Rekord je postavila že leta 2015, ko je po dolžini vladanja prehitela svojo praprababico kraljico Viktorijo.