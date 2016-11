FOTO: Škandalozne izjave Donalda Trumpa: napovedi iz leta 1987 se ni držal

WASHINGTON – V ZDA potekajo predsedniške in kongresne volitve. Volivci bodo namreč odločili, ali bo 45. predsednik države postal kontroverzni milijarder, republikanec Donald Trump ali pa bo država dobila prvo predsednico, demokratko Hillary Clinton.

A v več kot eno leto trajajoči predsedniški volilni kampanji je videti vse razen politike, vsebine in programa. In ravno takšnemu šovu smo bili priča v televizijskih soočenjih obeh kandidatov. Trump je med drugim dejal, naj agentom tajne službe Clintonove odvzamejo orožje, potem pa bodo videli, kaj se ji bo zgodilo, protikandidatko pa celo obtožil, da je lažnivka, hudič ter ji v ofenzivi zagrozil, da bo končala v zaporu.

Da niti ne omenjamo posnetka iz leta 2005, ko se je v oddaji Access Hollywood hvalil, da lahko z ženskami dela, kar hoče, ker je slaven . Zaradi tega jih je po njegovih besedah lahko grabil tudi za spolovila, kar je priznal, da je redno počel. Izjave, ki bi pokopale slehernega politika, razen seveda Donalda Trumpa.

Ker podobnih izjav pri Trumpu ne zmanjka, smo zbrali tistih nekaj, ki se jih je prijel izraz najbolj škandalozne:

1. »Že večkrat sem rekel, da bi jo peljal na zmenek, če ne bi bila moja hčerka.« (Donald Trump je že leta 2006 presenetil s svojimi izjavami o hčerki Ivanki, ki jo ima iz propadlega zakona z Ivano Trump, op. p.)

Ivanka Trump. Foto: Reuters



2. »Zgradil bom velik zid – in nihče ne gradi zidov bolje od mene. Verjemite mi. Gradnja bo zelo priročna. To bo velik, velik zid na naši južni meji, Mehiko pa bom prisilil, da ga plača. Zapomnite si moje besede.« (Besede, ki so letos dale vedeti, kaj Trump meni o priseljencih, op. p.)

3. »Vse ženske v resničnostnem šovu Pripravnik so flirtale z menoj – zavestno ali ne. To je bilo pričakovati.« (Skromna analiza, ki jo je leta 2004 zapisal v svoji knjižni uspešnici Trump : kako obogateti, op. p.)

V lastnem resničnostnem šovu ni poznal milosti. Vir: youtube

4. »Lahko smo politično korektni in rečemo, da videz ni pomemben, a poglejte realno … Tudi vi ne bi dobili službe, če ne bi bili lepotica.« (Leta 2014 je tako polaskal novinarki, op. p.)

Od nekdaj je bil obkrožen z lepoticami. Tudi njegova zadnja žena, Slovenka Melania, je bila pred zvezo z njim manekenka. Foto: Reuters

5. »Če Hillary Clinton ne more zadovoljiti soproga, zakaj menite, da bo zadovoljila ZDA.« (To je lani objavil na twitterju. Kasneje so mu pojasnili, da je šel predaleč, zato je izjavo izbrisal. A nekatere stare stvari je vseeno pustil, op. p.)

26,000 unreported sexual assults in the military-only 238 convictions. What did these geniuses expect when they put men & women together? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 May 2013

6. »Popolna in totalna ustavitev bi morala veljati, vse dokler ameriške oblasti ne ugotovijo, kakšen je odnos muslimanov do ZDA.« (Zaradi strelskega napada v San Bernardinu je leta 2015 zahteval popolno prepoved vstopa muslimanom v ZDA, op. p.)

7. »Mučenje s tehniko navideznega utapljanja (angl. waterboarding) bi bilo mala malica proti tehnikam mučenja, ki bi jih dovolil za t. i. ameriške črne operacije.« (Izjava, ki je kršila vsa pravila ženevske konvencije, op. p.)

'Waterboarding'. Vir: facebook

8. »Nimam niti najmanjšega namena kandidirati za predsednika ZDA.« (Morda še najbolj nenavadna izmed vseh izjav, ki jo je leta 1987 dal za ameriški Time, op. p.)