FOTO: Seksizem v učbeniku za prvi razred: to je razlika med žensko in mamico

ZAGREB – Številni starši na Hrvaškem so šokirani zaradi podobe žensk v učbeniku glasbene vzgoje za prvi razred osnovne šole, v katerem je »mati« predstavljena kot skromna ženska s predpasnikom, medtem ko je »ženska« blondinka v ozki miniobleki in z visokimi petami. Založnik je že napovedal nov učbenik.

Zaskrbljeni starši na spletnih omrežjih že opozarjajo na stereotipe, seksizem in šovinizem pri prikazovanju vlog žensk v družbi. »Mati je prikazana kot babica, ženska kot prijateljica noči. Mati kuha, pospravlja, skrbi za otroke, brez besed posluša moža in ga ne gleda v oči zaradi spoštovanja, z drugo pa se mož zabava,« so le nekateri izmed komentarjev. Zahtevali so tudi odgovornost ministra za znanost, izobraževanje in šport Predraga Šustarja. Na hrvaškem ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport so potrdili, da so od založnika zahtevali nujna pojasnila. Hrvaška varuhinja pravic otrok Ivana Milas Klarić je za hrvaške medije ocenila, da je vsebina v spornem učbeniku neprimerna. Pričakuje, da bodo pristojne vladne službe preverile vsebine vseh učbenikov.

Založniška hiša Alfa je odgovorila, da se podoba matere pojavlja v kontekstu pesmi Mlin, ob kateri je tudi podoba mlinarja s predpasnikom, medtem ko je podoba ženske objavljena ob pesmi U Zagrebu je kućica in je mišljena v povezavi z nekim fantom. Poudarili so, da je učbenik v šolah že nekaj let in da do letos ni bilo pritožb.

To ni prvi podobni primer

Na Hrvaškem pogosto prihaja do pritožb zaradi domnevno sporne vsebine učbenikov. Letos spomladi so tako bile sporne podobe v učbeniku angleškega jezika za drugi razred osnovne šole, v katerem sta bili objavljeni podobi dveh deklic, šolarji pa so morali določiti, katera od njiju je lepa in katera grda.

Še več pripomb je bilo na učbenike iz zgodovine za višje razrede osnovne šole, v katerih so namesto znanstvenega pristopa kot dejstva navajali zgodbe iz Svetega pisma, ali na seznam obveznega domačega branja za višje razrede osnovne šole, na katerega so uvrstili nekatere od avtorjev, ki povzdigujejo ustaše.