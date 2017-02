FOTO: Sedemletnik našel polno vrečo denarja

Mladi Griffin Steele (7) se je z očetom Shanom peljal v trgovino z igračami. Na poti sta se ustavila na bencinski črpalki. Na tleh je Griffin nato našel dvajsetak. Prijazna gospa na blagajni je preverila bankovec, ki je bil nekoliko obarvan z rdečo barvo, in potrdila, da je pristen. Ko sta se vračala proti avtu, je Griffin v smetnjak odvrgel odpadek in na veliko začudenje zagledal še več bankovcev.

Takoj so poklicali policijo, ki je potrdila, da gre za ukraden denar. Le nekaj ur pred tem se je namreč zgodil rop banke.

Mladi mož je za wbtw.com povedal, da denarja, tudi če ne bi bil obarvan, ne bi obdržal, saj to po njegovem ne bi bilo prav.

Tonight on @WBTWNews13 at 11pm: You'll hear how 7-year-old Griffin Steele found all this cash! It was stolen from a bank robbery this week pic.twitter.com/xvSPaISKC4