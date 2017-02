FOTO: Se Sloveniji obeta največje srečanje vseh časov? To pravi Putin!

Bo srečanje Putina in Trumpa res gostila Slovenija? Foto: AP

MOSKVA – Predsednik republike Borut Pahor je danes po pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom poudaril, da je umiritev razmer v Ukrajini nujna za izboljšanje odnosov med EU in Rusijo ter okrepitev gospodarskega sodelovanja. To si želi tudi Putin, ki je izrazil željo po sodelovanju ruskih podjetij pri projektih v Sloveniji.

Ruski predsednik se je zavzel tudi za izboljšanje odnosov z ZDA, ki so se, kot je dejal, v zadnjih letih zelo poslabšali, zato upa na boljše odnose med državama na vseh področjih, to pa je po njegovem odvisno tudi od ZDA in njihovega novega predsednika Donalda Trumpa.

Putin je povedal, da je Slovenija izrazila pripravljenost, da bi gostila srečanje med njim in novim ameriškim predsednikom. Dejal je, da je »Ljubljana dober kraj za dialoge takega tipa« in da nima nič proti srečanju v Sloveniji, a vprašanje je, ali bo do tega prišlo ...