FOTO: Se obeta tretja svetovna vojna? Potem pobegnite v te države

Teroristični napadi, begunski val, napetosti na korejskem polotoku, nenehno napeti odnosi med Rusijo in ZDA, ZDA in Kitajsko ... Vse to prispeva k prepričanju mnogih, da je svet na robu novega velikega konflikta oziroma kar tretje svetovne vojne. Po poročanju Express UK bi bilo ravno zato dobro vedeti, katere so najbolj idealne in obenem varne države, kamor se lahko zatečemo pred morebitno vojno vihro.

Butan

Daleč v Aziji, zagozden med Kitajsko in Indijo, a obdan z gorami, Butan deluje kot nalašč za pobeg, še posebej za tiste, ki ljubijo naravo, svež zrak in zelene površine. Zaradi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov se je vlada odločila, da mora vsaj 60 odstotkov države ostati prekrite z gozdovi. Vsak mesec tam velja enodnevna prepoved vožnje z avtomobili.

Fidži

Fidži je dovolj daleč, da ostane zunaj dosega nesmiselnih političnih konfliktov. Otok v Tihem oceanu je oddaljen od velikih mest, tovarn in industrijskih središč, obdan je s kristalno čistim morjem, ki je bogato z ribami. Večina prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, gojijo kokos, tobak, kavo, sladkorni trs, ananas, kakav ...

Malta

Veliko bliže nam leži na Malta. Otok v Sredozemskem morju bi po vsej verjetnosti ostal zunaj vojnega konflikta. Ponuja čisto morje, prijetno klimo, bogato zgodovinsko dediščino ... Manjka le izobilje zelenih površin, saj je otok prenasičen z naselji.

Švica

Bogata država, obkrožena z Alpami, je bila vedno varna, obenem pa se je izogibala konfliktom svetovnih velesil. Tako bo verjetno tudi v prihodnje.

Grenlandija

Dansko ozemlje, ki bo v primeru nove svetovne vojne najbrž ostalo nedotaknjeno. Največja ovira je, da je daleč na severu. Približno 81 odstotkov površine pokriva led, vendar večina prebivalstva živi v fjordih na jugozahodu, kjer je podnebje milejše.

Čile

Čilsko mesto Punta Arenas je najbolj oddaljena točka na svetu od katere koli države z jedrskim orožjem. Država je srednje razvita, vendar ima relativno visoko stopnjo rasti.

Islandija

Stran od vseh kriznih žariščih leži ena izmed najbolj miroljubnih držav na svetu. Klima sicer ni najbolj prijetna, saj se temperatura le redko dvigne nad 15 stopinj, vendar je država bogata z naravnimi lepotami, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje na svetu.

Nova Zelandija

Še ena mirna država, ki pa ima v nasprotju z Islandijo v severnem delu izredno prijetno klimo. Skozi zgodovino so se večinoma oddaljevali od vojn. Več kot polovico električne energije jim daje voda, gospodarstvo je stabilno, življenjski standard visok.