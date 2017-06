FOTO: Sam in brez vrvi čez mogočni El Capitan

Preplezati tisočmetrsko steno El Capitan v osrčju ameriškega narodnega parka Yosemite so sanje vsakega alpinista ali športnega plezalca. A to, kar je v soboto uspelo Alexu Honnoldu, si večina ljudi niti v sanjah ne more predstavljati: 31-letni Američan je namreč sam, v prostem slogu in brez kakršnega koli varovanja, torej brez vrvi in drugih varoval, preplezal mogočno steno 2308 metrov visokega granitnega orjaka. Njegov vzpon so posneli tudi pri družbi National Geographic, ki o njem pripravlja dokumentarec z naslovom Solo (Sam).



V štirih urah



Oblečen le v majico s kratkimi rokavi in plezalne hlače je s seboj vzel le še vrečko z magnezijem, kar pomaga pri oprijemanju, da ne drsi. Brez vse druge opreme je bil lahek kot pero in je poletel čez steno. Čeprav je ta visoka skoraj en kilometer in je višja od najvišjega nebotičnika na svetu, Burdž Kalifa, mu jo je uspelo preplezati v manj kot štirih urah. Vsak napačen gib pa bi že po prvih metrih plezanja zagotovo pomenil padec v smrt. Seveda se je nevarnosti zavedal, vendar je nekoč dejal, da mu strah ne pomaga pri plezanju, zato ga preprosto odmisli.



V soboto ob pol šestih zjutraj se je pojavil pod smerjo Freerider, ki v prevodu pomeni točno to, kar Alex je, in sicer prosti plezalec. Ob pol desetih oziroma ob 9.28 je bil že na vrhu stene. »To je za prosto plezanje, kot je bil prvi korak na Luni,« je vzpon komentiral Tommy Caldwell, eden najboljših prostih plezalcev na svetu. Honnold pa je dejal: »Včasih je bilo, kot da bi hodil navzgor po steklu.« Smer Freerider je na več mestih popolnoma gladka in brez razčlemb, saj so jo tako oblikovali oziroma zgladili ledeniki pred davnimi tisočletji.



Enoletne priprave



Alex Honnold je v svetu športnega plezanja seveda zelo znano ime, saj so za njim že mnogi vzponi, ki se večini ljudi zdijo na meji mogočega. Tako je prvi človek, ki je prosto preplezal smer El Sendero Luminoso v Mehiki in prvi človek, ki se lahko pohvali s solo, torej brez soplezalca, yosemitsko trilogijo – serijo vzponov na Mount Watkins, Half Dome in El Capitan. Oba plezalca, ki bi poleg Alexa bila sposobna takšnega vzpona in sta ga tudi načrtovala, je prehitela smrt. Prosti solo plezalec Michael Reardon je leta 2007 utonil po padcu s klifa na Irskem, na katerega je hotel splezati, drugi, Dean Potter pa se je smrtno ponesrečil pri base jumpu v parku Yosemite pred dvema letoma.



Alex se je za podvig zelo dobro pripravil. Kar leto dni je plezal po različnih stenah po svetu, od Kitajske do Maroka, poleg tega je izvajal tudi vaje za prste, vizualizacijo smeri, ki jo je že prej spoznal do centimetra natančno, ter se tudi psihično pripravil nanjo.