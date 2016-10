FOTO: Ronaldovi gostje na kamniških stolih

FUNCHAL, KAMNIK – Da si najboljši, potrebuješ najboljše. Misel, pod katero je podpisan svetovno znani nogometaš Cristiano Ronaldo, se z velikimi črkami razteza po steni avle hotela Pestana CR7 v Funchalu na Madeiri. Prav na otoku sredi Atlantskega oceana, ki je od celinskega dela Portugalske oddaljen kar 1000 kilometrov, je pred 31 leti na svet prijokal nogometni superzvezdnik.



Rojstno hišo so podrli



A Ronaldova pot, da je v svojem rojstnem kraju postavil luksuzni hotel, ki nosi njegovo ime in se ponaša s petimi zvezdicami, je bila v resnici dolga in trnova. Nogometaš, ki danes velja za enega od najbogatejših športnikov na svetu – njegovo premoženje naj bi bilo vredno 210 milijonov evrov –, se je rodil v revni soseski Santo Antonio v Funchalu, mestu, ki ima nekaj več kot 200.000 prebivalcev. Hišo, ki je, kot so povedali domačini, bolj spominjala na kolibo, so že zdavnaj zravnali s tlemi. Menda tudi na nogometaševo željo, saj ni hotel, da bi soseska, ki velja za precej neprijazno in celo nevarno, postala turistična znamenitost.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«