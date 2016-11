FOTO: Rogaška za Trumpa ne izdeluje več kristala

ROGAŠKA SLATINA – »Za Američane Trump ni samo slaba frizura. Predstavlja sofisticiranost, moč, bogastvo in dober okus.« To je pred leti dejala ena od oblikovalk Steklarne Rogaška, ko so predstavljali prestižne kolekcije, izdelane iz kristala, ki so jih oblikovali za blagovno znamko Trump Home. Leta 2011 se je namreč začelo sodelovanje med steklarno in bogatim Donaldom Trumpom, ki je prstan na roko nataknil 24 let mlajši Slovenki, nekoč manekenki in modelu Melaniji Knavs. Gre pravzaprav za edino javnosti znano sodelovanje Slovenije s svetovno znanim milijarderjem, ki je bil že večkrat na dnu, a je vedno znova našel pot na vrh. Dobesedno. Ena od njegovih rezidenc se namreč razteza na vrhnjih treh nadstropjih 58-nadstropnega nebotičnika Trump Tower, ki stoji na prestižnem Manhattnu.

