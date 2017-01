FOTO: Resnica o tajnem agentu na Trumpovi inavguraciji

Južno od Kolpe imajo rek, ki pravi: »Što baba smisli, to baba vidi.« V slovenskem prevodu bi rekli, da lahko sami sebe prepričamo o marsičem, četudi to ni res. In v tem primeru je očitno šlo za to.

Mnogi so se obregnili ob fotografije in posnetke varnostnika, tajnega agenta, telesnega stražarja ali kakor koli pač že je, ki je imel roke v nekoliko nenavadnem položaju. Ugibali so, da ima zgornje okončine umetne, medtem ko ima svoje prave roke nenehno pripravljene na sprožilcu. Na žalost moramo teoretike zarote razočarati.

Izbrskali smo več fotografij, s katerih je razvidno, da varnostnik, ki je požel ogromno pozornosti po vsem svetu, ni imel umetnih rok. Prepričajte se na lastne oči.