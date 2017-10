FOTO: Razpad Španije? Na ulicah krvava vojna, preko 800 poškodovanih

BARCELONA – Na nedeljskem referendumu je za neodvisnost Katalonije glasovalo 90 odstotkov volivcev, je ponoči sporočila katalonska vlada. Po podatkih regionalne vlade v Barceloni se je glasovanja, ki ga je zasenčilo nasilje, udeležilo 2,26 milijona volivcev oziroma 42 odstotkov volilnih upravičencev. Proti odcepitvi od Španije je na referendumu glasovalo 6,8 odstotka volivcev.

EU ne bo več mogla gledati stran.

Voditelj katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je v nedeljo zatrdil, da so prebivalci te španske regije na nedeljskem referendumu pridobili pravico do neodvisne države, ki bo republika. V televizijskem nagovoru ob navzočnosti drugih predstavnikov vlade v nedeljo zvečer je napovedal, da bo »v prihodnjih dneh njegova vlada v katalonski parlament poslala izide nedeljskega referenduma, tako da bo lahko deloval v skladu z zakonom o referendumu«. V soboto je sicer že napovedal, da bo v primeru podpore neodvisnosti na referendumu razglasil neodvisnost Katalonije. Poudaril je še, da EU ne bo več mogla gledati stran. Njegova napoved je v središču Barcelone z navdušenimi vzkliki pozdravilo več tisoč ljudi, ki podpirajo neodvisnost Katalonije.

Hoteli zaseči volilni material

V nasilnem poskusu policije, da bi ljudem preprečili glasovanje, je bilo po podatkih katalonskih oblasti ranjenih 844 ljudi, med njimi dva huje. Po podatkih španskega notranjega ministrstva je bilo ranjenih najmanj 33 policistov, ki so posredovali na najmanj 92 voliščih, da bi zasegli volilni material.

Zaradi hudih kršitev pravic in svoboščin je 44 katalonskih organizacij, med njimi dva glavna sindikata, za torek že napovedalo splošno stavko.

Ne prizna referenduma

Španski premier Mariano Rajoy je v nedeljo zvečer sicer zatrdil, da v Kataloniji ni bilo referenduma in da so s tem, ko so ga preprečili, ubranili pravno državo. Krivdo za dogajanje v Kataloniji je pripisal katalonski vladi, ki da je prekršila zakonodajo. Dejal je, da so katalonske oblasti že mesece vedele, da je referendum o samostojnosti nezakonit in da ga ne bodo dopustili, a so vseeno vztrajale ter napadle pravno državo in demokratični model. Za danes je napovedal sestanek vseh političnih strank v španskem parlamentu, na katerem bodo govorili, kako naprej.