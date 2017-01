FOTO: Razglasili so rdeči alarm

LJUBLJANA – V petek in soboto se bomo v Sloveniji prebudili v precej hladni jutri. Povrh vsega bo prvi dan vikenda bril še veter, zaradi katerega se bo zdelo še bistveno hladneje. Kakšne temperature so napovedane za soboto, preberite v članku Izredni vremenski bilten: Občutek mraza bo med –30 in –38 stopinjami .

Naši zahodni sosedi so razglasili rdeči alarm že za jutri – pri nas so meteorologi zaradi napovedanih nizkih temperatur za zahodni dele države razglasili oranžno stopnjo nevarnosti, drugod pa rumeno. Enako stopnjo nevarnosti kot Italijani, so razglasili tudi ponekod po Hrvaškem. To pomeni, da bodo imeli izjemno nizke temperature.

Rdeči alarm za Italijo in Hrvaško (vir: Meteoalarm.eu):