FOTO: Prvič po štirih letih opozorilo pred obilnim sneženjem

TOKIO – Japonska meteorološka agencija je danes prvič po štirih letih izdala opozorilo pred obilnim sneženjem za prestolnico Tokio. Ker bi vremenske razmere lahko ohromile javni potniški promet, so prebivalce pozvali, naj se iz službe čim prej odpravijo domov.

Debela snežna odeja je v severnih predelih Japonske sicer pogost pojav, v prestolnici pa je niso vajeni. Do nadaljnjega so zaradi napovedanih snežnih padavin odpovedani notranji leti s tokijskih letališč, obstali pa so tudi nekateri regionalni vlaki.

V Tokiu je zapadlo 23 centimetrov snega, na zahodu mesta pa so izmerili skoraj 30 centimetrov. Več kot 60 ljudi se je poškodovalo, ko jim je spodrsnilo, policija pa je zaradi snega zabeležila več kot 660 prometnih nesreč. Meteorologi so za otok Hokaido izdali še opozorilo pred močnim vetrom, visokim plimovanjem in snežnim neurjem. Na obalnih delih Japonske ob Japonskem morju pričakujejo, da bo do torka padlo približno pol metra snega.

Tamkajšnja meteorološka agencija sicer izda opozorilo pred sneženjem le, če bi to lahko povzročilo škodo ali ohromilo promet. V Tokiu ga tako izdajo, če pričakujejo, da bo v 12 urah zapadlo več kot 10 centimetrov snega, medtem ko je to merilo za predele na severu države postavljeno višje. Meteorologi so opozorilo pred obilnim sneženjem v Tokiu nazadnje izdali februarja 2014, ko je v prestolnici zapadlo 27 centimetrov snega.