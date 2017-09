FOTO: Približuje se sodni dan, Irma bo pokosila turistično meko

MIAMI – Potem ko je orkan Irma na Karibih povzročil razdejanje in po zadnjih podatkih zahteval najmanj 13 smrtnih žrtev, naj bi kopno ZDA dosegel danes zvečer. Še pred tem naj bi dosegel Haiti, kjer se oblasti bojijo novega uničenja, saj na Irmo niso pripravljeni, Kubo, Bahame in Florido. Z vetrovi z do 300 kilometrov na uro se je Irma že sedaj vpisala v zgodovino kot največje in najmočnejše neurje doslej, še preden doseže Kubo, kjer bo orkan menda hudo udaril, so oblasti začele evakuacijo več kot 50.000 turistov, večinoma iz Kanade.



Zmanjkalo je bencina

Po najnovejših podatkih naj bi Irma Florido prizadela v nedeljo, vetrovi in poplave pa naj bi tamkajšnjemu prebivalstvu grozile še 48 ur po tem. Mediji poročajo, da naj bi bil na udaru še posebej Miami, kjer je menda že zmanjkalo bencina. Ta gre v prodajo petkrat hitreje kot običajno.

Evakuacija je obvezna

Po najnovejših podatkih bo Irma udarila na predelu južne Floride, kjer bodo ogrožena mnoga življenja. »Ne glede na to, kje na Floridi živite, bodite pripravljeni na evakuacijo,« je prebivalce pozval guverner Floride Rick Scott, ki je ob tem dodal, da je evakuacija obvezna za vse, ki živijo na jugu. »To ni neurje, na katero lahko čakamo, medtem ko doma sedimo. Ni vam treba prevoziti na tisoče kilometrov, da bi bili varni, dovolj je le, da se zatečete v zaklonišča.«

Medtem pa sta se nad Atlantikom že formirala dva nova orkana, Jose in Katia. Direktor Nacionalnega središča za orkane na Floridi Ed Rapapport je dejal, da je »Irma orkan, ki se zgodi enkrat na generacijo«. Posledice orkana so že sedaj hude. Po podatkih mednarodnega Rdečega križa je orkan že prizadel 1,2 milijona ljudi, ta številka pa bi se lahko na koncu povečala na 26 milijonov.