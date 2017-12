FOTO: Prebuja se vulkan, ki lahko uniči svet

ZDA – Yellowstone, ameriški nacionalni park, ki se razprostira na kar 8987 kvadratnih kilometrih, stoji na vrhu »supervulkana«.

Vidne aktivnosti vulkana, ki je v svoji zgodovini izbruhnil trikrat, so para in številni vodni curki, ki pršijo. Potem so tu še potresi, ki so letos zatresli tla kar 464-krat.

Kaj je supervulkan?

Gre za vulkane, ki so prekrili več kot tisoč kilometrov površine z lavo. Samo v Ameriki so trije, najdemo pa jih tudi v Indoneziji, na Novi Zelandiji, Japonskem pa tudi pri sosedih – Italijanih.

Zadnji izbruh vulkana Yellowstone se je zgodil pred 630.000 leti, kar je nekatere znanstvenike pripeljalo do trditve, da bo naslednje »prebujenje« precej prej kot čez nekaj tisoč let … Že čez nekaj deset let? Geološke analize kažejo, da magma veliko hitreje polni luknje v vulkanu. To pa je znak, da lahko Yellowstone eksplodira enkrat do 2030.

Vulkan, ki lahko izbruhne tisoč kubičnih kilometrov pepela in kamenja, bi povzročil ogromno škode. Poleg tega, da bi prekril ameriško celino, bi okoli Zemlje naredil plašč in skril sonce, kar bi povzročilo vulkansko zimo. Temperature bi se občutno znižale, kar bi lahko trajalo leta …

Za zdaj se lahko samo tolažimo, da je vse skupaj lažni alarm in da se bodo s temi tegobami ukvarjali naši potomci, ampak … Nikoli se ne ve.