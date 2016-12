FOTO: Poziv na smrt bolnega malčka (6) pretresel državljane

HAPERT – Tijn (6) iz mesta Hapert na Nizozemskem je v sredo s svojim pozivom k dobrodelnosti vzbudil veliko pozornosti. Nizozemce je postavil pred izziv, naj si nalakirajo nohte in darujejo en evro, če pa si nohtov ne nalakirajo, naj darujejo deset evrov.

Odzvalo se je na tisoče posameznikov, zbrali so že preko 500.000 evrov. Tijn namreč trpi za možganskim rakom, izjemno redko boleznijo, ki jo vsako leto diagnosticirajo pri 15 do 20 otrocih. Njegovega življenja ni več mogoče rešiti, a po besedah njegovega očeta mu ga lahko vsaj nekoliko polepšajo.