FOTO: Poglejte razliko: Obama je imel tako, Trump pa ...

Vsak predsednik ima svoje cilje in obljube, poleg njih pa tudi svoj smisel za estetiko. Mnogo je bilo že besed o tem, od kakšnega razkošja se je moral Donald Trump posloviti, ko se je preselil v Belo hišo, zdaj pa so v javnost prišle prve fotografije Ovalne sobe po njegovi vselitvi.

V času predsedovanja Baracka Obame so okna krasile rdečkaste zavese, Trump pa jih je takoj zamenjal z zlatimi. Prav tako sta iz sobe izginili siva sedežna garnitura in Obamova preproga, na kateri so bili natisnjeni citati svetovnih voditeljev, ki jo je zamenjala zlatorumena.

Trump očitno ni izgubljal časa in je takoj, ko je lahko, iz Bele hiše izbrisal sledi svojega predhodnika. Za novo pohištvo pa velja podobno kot za novega predsednika: nekateri se s spremembami strinjajo, mnogim drugim pa niso niti najmanj všeč.