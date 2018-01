FOTO: Po svetu bučno v novo leto, petarde in napadi z noži terjali smrtne žrtve

LONDON, PARIZ, NEW YORK, RIO DE JANEIRO – Milijoni ljudi po svetu so bučno proslavili vstop v novo leto, marsikje ob močno poostrenih varnostnih ukrepih. Na ulicah Londona se je ob zadnjem udarcu slovitega Big Bena veselilo 100.000 ljudi, v Parizu jih je novo leto na prostem dočakalo veš sto tisoč. V New Yorku sta dva milijona ljudi kljubovala izredno nizkim temperaturam. V britanski prestolnici so pripravili spektakularen ognjemet z brega reke Temze. V skladu s tradicijo je prihod novega leta naznanil Big Ben, ki je ponovno zazvonil prav zaradi slavij ob božiču in novem letu, čeprav na njem trenutno poteka obsežna prenova.

Tudi ulice drugih evropskih mest so kljub mrazu napolnili ljudje v pričakovanju prihoda novega leta. V Parizu se jih je več sto tisoč zbralo na Elizejskih poljanah, od koder so si nato lahko ogledali ognjemet, ki je razsvetlil nebo pri Slavoloku zmage. Množico je zaradi terorističnih groženj varovalo skoraj 2000 pripadnikov varnostnih sil, medtem ko jih je po vsej državi za varnost med silvestrovanji skrbelo skupaj 140.000.

V Berlinu se je več deset tisoč ljudi zbralo pri znamenitih Brandenburških vratih, kjer je bil prav tako na ogled velik ognjemet. Postavili so tudi posebne šotore, namenjen ženskam, ki bi bile žrtve spolnega nadlegovanja. Za ta korak so se odločili po množičnih napadih na ženske v Kölnu pred dvema letoma. V tem mestu so za varnost mobilizirali 1400 policistov, izboljšali ulično razsvetljavo in namestili več kamer. Kot je v jutranjih urah sporočila policija v Berlinu, so obravnavali 10 posamičnih primerov spolnih napadov, ki so se zgodili med silvestrovanjem na prostem, aretirali so več ljudi.

Smrt zaradi petard

Petarde so terjale dve smrtni žrtvi. V zvezni deželi Brandenburg sta umrla moška, stara 35 in 19 let, ki sta jima v obraz eksplodirali petardi. Iz Düsseldorfa poročajo o incidentu v klubu, kjer je neki voznik domnevno namerno zapeljal v goste. Ena oseba je bila huje poškodovana. Iz Londona pa poročajo o štirih smrtnih žrtvah napadov z noži na silvestrsko noč, medtem ko je peta žrtev v kritičnem stanju. Nasilje, ki vključuje uporabo nožev, je sicer v mestu močno v porastu.

Varnostni ukrepi so bili močno poostreni tudi med praznovanjem na Times Squaru v New Yorku, kjer sta približno dva milijona ljudi kljubovala najnižjim temperaturam (–12,7 stopinje Celzija pod ničlo) v zadnjih 100 letih. Na območju je bilo zaprtih več kot 20 cest, za dodatno varnost so poskrbeli z barikadami, posebej izurjenimi psi za iskanje bomb in večjim številom policistov. Policija je izvedla tudi temeljit varnostni pregled vsakogar, ki je vstopil na ožje območje Times Squara.

V vročini v novo leto

V povsem drugačnih vremenskih razmerah so novo leto dočakali marsikje v Južni Ameriki. V vročini je prihod leta 2018 na plaži Copacabana v Rio de Janeiru pozdravilo več milijonov ljudi.

Še preden pa je ura odbila polnoč v Evropi, so z laserskim spektaklom na najvišji zgradbi na svetu, Burdž Kalifi, novo leto proslavili v Dubaju. Praznično je bilo tudi na glavnih ulicah Moskve. Še pred tem so že v nedeljo po srednjeevropskem času med drugim proslavljali na Kitajskem, v Avstraliji, na Novi Zelandiji in, kot prvi, na tihomorskih otokih Samoa, Tonga in Kiribati.

V Avstraliji je na plaži v zvezni državi Novi Južni Vels za preplah poskrbel požar na barki, s katere so spuščali ognjemet. Po izbruhu požara so pirotehnična sredstva začela nenadzorovano leteti v vse smeri, tudi proti plaži, s katere so zato evakuirali več tisoč ljudi. Dva moška na barki sta utrpela manjše poškodbe.