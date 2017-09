FOTO: Po Irmi novi uničujoči orkan: pošastna Maria piha 281 km/h

SAN JUAN – Portoričani imajo še nekaj ur časa, da poiščejo varna zatočišča, ki jih bodo varovala pred uničujočim orkanom Maria, medtem ko se ta nevarno približuje otoku. Dominiko, ki jo je zadela že v ponedeljek, je povsem razdejala, zdaj pa se za svoje imetje in življenja bojijo tudi prebivalci Portorika.

Včeraj so izmerjeni sunki vetra orkana Maria dosegli tudi neverjetnih 281 km/h, vremenoslovci pa pravijo, da gre za najhujši orkan v moderni zgodovini tega otoka. Poročajo tudi o eni smrtni žrtvi na otoku Guadeloupe.

If the newest NHC forecast holds true, #Maria would be the strongest hurricane ever to make landfall in Puerto Rico. https://t.co/lvkxgxBGZd pic.twitter.com/pch7usfYix — CNN Weather Center (@CNNweather) 19 September 2017

Trump pravi, da je to pošast

Gre za orkan pete stopnje, ki je razdejal že nekatere manjše karibske otoke, zdaj pa se približuje še Portoriku. Maria ima podobno pot, kot jo je imela Irma, ki je na tem območju pustošila pred približno dvema tednoma. Orkan Maria se je v najnevarnejšega razvil v zgolj 30 urah. Predsednik ZDA Donald Trump je razglasil nevarne razmere za ameriške Deviške otoke in na twitterju dodal, da je Maria pošastni orkan. Opozorila zaradi tropskih neviht so izdali tudi za otoke Martinik, Antigva, Barbuda, Saba, Sv. Evstahij, Sv. Martin, Angvila in Sv. Lucija. Dominikanska republika pa je razglasila rdeči alarm za otok Saona in mesto Puero Plata.

Izgubili vse

Dominikanski predsednik vlade je na facebooku že komentiral stanje na otoku. »Izgubili smo vse, kar lahko denar kupi in nadomesti. Najbolj me skrbi, da se bom zjutraj prejel novice o poškodbah in številnih smrtnih žrtvah, do katerih bi lahko prišlo tudi zaradi zemeljskih plazov.« Maria je največji orkan, ki je prizadel otok Dominika in je tudi prvi, ki je označen z najvišjo stopnjo in bo po 85 letih zadel Portoriko.

Napovedi katastrofalne

Ko je Irma povzročala razdejanje na karibskih otokih, je bil prav Portoriko tisti otok, na katerem so mnogi iskali zatočišče, zdaj pa mnogi iščejo načine, kako čim prej zapustiti otok, ki ga ogroža Maria. »Razmere so nevarne, veliko padavin in močni sunki vetra … Vse skupaj prihaja le dva tedna po tem, ko je Irma razdejala severni del države,« poroča CNN in dodaja, da bi lahko bile posledice katastrofalne. »Pričakujemo tropski veter in da bo tako pihalo vsaj dva dni,« je dejal portoriški predsednik vlade Ricardo Rossello.