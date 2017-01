FOTO: Plaz smrti v Italiji, pogrešajo še okoli 30 ljudi

FARINDOLA – Reševalci naj bi do zdaj našli štiri pokojne iz italijanskega hotela Rigopiano, ki ga je zadel silovit snežni plaz. Dva sta plaz preživela, še vedno pa naj bi se iskalo okoli 30 ljudi, poroča La Stampa. Reševalci javljajo, da so pogrešane klicali in vpili, a da na kraju ni slišati ničesar, sledi za žrtvami pa ne najdejo niti psi.

Kot smo poročali, so se v Italiji včeraj zgodili trije potresi, ki jih je bilo mogoče čutiti tudi v zahodni Sloveniji. Zaradi njih naj bi se sprožil plaz, ki je deloma porušil streho hotela, po nekaterih poročanjih pa hotel prestavil za kar deset metrov.

V hotelu naj bi bilo po evidancah La Stampe 23 ljudi, z osebjem skupaj do 35. Med njimi na bi bili otroci stari šest, sedem in devet let, najstarejša oseba pa naj bi jih štela 60.