FOTO: Plaz ni nič potrkal

SAN FRANCISCO – Bil je trenutek, ki ga ameriška družina ni pričakovala: nadzorovani snežni plaz je odprl vrata in se usul v njihovo hišo.



Steven Siig, njegova žena Melissa, trije otroci in nemški ovčar so se znašli na poti tako imenovanemu nadzorovanemu plazu, ki so ga sprožili gorski reševalci – sever Kalifornije se namreč spopada s snežnimi nevihtami, zaradi katerih so številna smučišča zaprta. Dom Siigovih v Alpine Meadowsu, kalifornijskem smučarskem letovišču ob severozahodnem obrežju jezera Tahoe, je v hipu pokopala gora snega, sila pa je odprla tudi vrata. Na srečo nikomur ni bilo nič, je pa neodvisni producent in lastnik gledališča v plazu sredi domače hiše prepoznal trenutek za fotografiranje, posnetke pa objavil na družabnem omrežju, odtlej so jih uporabniki delili že večtisočkrat. Številni so družini ponudili pomoč, tudi streho nad glavo, dokler se zadeve ne umirijo in uredijo.



Steven Siig je povedal, da je, odkar živi v tej hiši, že videl velike plazove, toda ta da je bil verjetno največji. Vendar se je kljub temu počutil varnega, je povedal, saj so za plaz vedeli, opozorili so jih, zato je tudi prestavil svoje vozilo, je povedal in še, da nikakor ni pričakoval, da jih bo zasul. No, plaz ni prekril le njihove hiše, podobno se je zgodilo še dvema sosedoma, ranjen ni bil nihče.