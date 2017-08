FOTO: Pila sta urin, da sta preživela

MALTA – Prijatelja, devetnajstletnika Marka Petrića in Nicka Johnsona, je rešil čudež. Dva dni sta bila brez hrane in pijače ujeta v jami na otoku Malta.

Fanta sta odšla na izlet v naravo, na kolesarjenje in plezanje. Naenkrat je za njima izginila vsaka sled, je povedala njuna prijateljica.

Drama se je začela, ko sta prišla do pečin ob morju, kjer sta se želela okopati. Parkirala sta kolesi in šla v vodo, vendar so ju ogromni valovi začeli vleči na odprto morje. Nekako jima je uspelo priplavati do bližnjih jam, ki se nahajajo v steni in v katere pljuskajo valovi.

Policija in reševalci so bili o izginotju obveščeni, ko so ob morju našli njuni kolesi. Ostanek njunih stvari – obleko, čevlje, mobilna telefona – so našli ribiči na obali na severu otoka.

Video o njuni morski drami si lahko ogledate na povezavi

Iskali so ju celo z droni

Pogrešana so našli v dveh dneh. V akciji so sodelovali droni, čolni in več vozil. Prvi so jih opazili ribiči, ko sta mahala iz jame in klicala pomoč. Največjo zaslugo za njuno rešitev imajo ravno droni, ki so krožili nad krajem, kjer sta izginila.

Na enem izmed družbenih omrežij je Nick Johnson objavil: »Hvala vsem, hvala prijateljem. Zdaj sva dobro in nama ni več treba piti svojega urina.«

Najstnika so odpeljali v bolnišnico, na srečo jima nič ne manjka. Novico, da so ju našli, je potrdila mati enega od fantov.