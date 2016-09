FOTO: Ocena strokovnjaka: Novega vala beguncev ne bo

»V turškem mestecu Gaziantep se je prejšnji teden prvič zgodil napad na kurdsko poroko. Bilo je prvikrat, da so za napad uporabili dečka, starega med 12 in 14 leti. Ni jasno, ali se je razstrelil sam ali so ga razstrelili. Govorili so o dveh moških, ki sta takoj po eksploziji odšla s prizorišča, možno je, da sta dečka detonirala in je bil nemočen,« je v torek, dva dni po vrnitvi z območja vojnih grozot, pripovedoval Bogomil Ferfila, profesor ameriških in svetovnih študij na fakulteti za družbene vede.



Življenje za bojiščem



Posnetki iz obmejnega mesteca Karkamış, ki nam jih je odstopil profesor, pričajo o življenju ob turško-sirski meji, kjer se v vsakdanjik mešajo tankovske brigade, tuljenje siren reševalnih vozil, ki se iz smeri bojišča pripodijo vsakih deset minut, in milijoni beguncev, nekateri so domačinom pomagali obirati pistacije. »Sem so Turki pripeljali tankovsko brigado, od tu so turški tanki prvič napadli sirski Jarabulus, od koder so po treh letih izgnali borce Islamske države, zdaj pa prodirajo proti drugim sirskim mestom,« pojasnjuje sogovornik.

Diplomati pravijo, da imamo dve skupini gilenistov tudi v Sloveniji.

Potoval je s Turkoma, ki sta pripravljala prispevek za nemško medijsko hišo, in se sestal tudi z arabskimi mudžahedinskimi borci, ki so najbolj skrajni sirski uporniki proti režimu Bašarja Al Asada. Domneva, da izbor sogovornikov za nemško televizijo ni naključen, »nemški publiki so verjetno najbolj všeč arabski skrajneži. Mudžahedini so povedali, da so veseli, da so turški tanki prepodili Islamsko državo iz Jarabulusa. Seveda je turška vojska nabrala take uporniške skupine, ki so dojemljive za turške interese. Naslednja izjava upornikov pa je bila: Zdaj se bomo skupaj z našimi turškimi zavezniki borili proti Kurdom.«

